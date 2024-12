Lettera43.it - Il ceo di UnitedHealthcare ucciso a New York, trovati dei messaggi sui proiettili

Sul luogo del delitto a Manhatann dove il 4 dicembre è statoBrian Thompson, il Ceo della compagnia di assicurazioni mediche, sono stati ridei bossoli con tre parole lasciate dal killer: «Negare», «Difendere» e «Deporre». Lo svela l’Abc News. Secondo gli investigatori, le tre parole sembrano richiamare il libro Delay, Deny, Defend di Jay M. Feinman, un’accusa diretta alle pratiche delle compagnie assicurative. Due delle parole sui bossoli coincidono con il titolo del libro, mentre la terza, «Deporre», sembra una variante di «Ritardare», presente sulla copertina. «Perché le compagnie assicurative non pagano dopo i reclami e cosa potete fare», è il sottotitolo del libro, che potrebbe celare il movente del killer.The shooter ofchief executive Brian Thompson wrote “deny” “defend” “depose” on the shell casings left at the scene, ABC News reports.