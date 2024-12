Ilgiorno.it - Giussano bocciata da Legambiente: "Cancellata una superficie pari a 7 campi di calcio di serie A"

"Basta cemento in Brianza!". Gli ambientalisti fanno sentire forte la loro voce, dopo gli ultimi allarmanti dati del report di Ispra. "Dai dati relativi alla provincia di Monza Brianza, emerge in maniera inequivocabile che anel 2023 sono stati cementificati quasi 5 ettari (4,92 per la precisione), che è come dire che è sta unadi terreno naturalea ben 7didiA – denuncia Roberto Fumagalli, presidente del Circolo Ambiente Ilaria Alpi –. Siamo in presenza di una pesante cementificazione operata sul territorio comunale. Non sappiamo se il dato tenga conto della costruzione del nuovo centro di cottura a confine con Arosio, che il nostro Circolo ha più volte contestato. Quello che rileviamo – prosegue nel comunicato –, è che l’attuale e le passate amministrazioni comunali succedutesi ahanno fatto pessime scelte urbanistiche".