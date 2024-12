Lapresse.it - Francia, Salvini: “Citofonare Macron, raccoglie ciò che semina”

Leggi su Lapresse.it

“Preoccupa il blocco dell’economia in Germania e lo stallo in. Per quanto riguarda i problemi francesi, però,: stando i frutti della confusioneta in questi anni.” Lo ha dichiarato il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteoa margine del Consiglio Ue Trasporti a Bruxelles.Nei giorni scorsi,aveva già criticato duramente il Presidente francese commentando le dimissioni del primo ministro. “Barnier ha presentato una Legge di Bilancio in stile Monti, inutile per lae dannosa per i francesi. La crisi di fiducia è il risultato di sette anni di governo arrogante di, che ha impoverito e ferito il suo popolo,” aveva affermato, concludendo: “Gli amici Le Pen e Bardella hanno scelto un atto d’amore per il proprio Paese.