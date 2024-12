Quotidiano.net - Francia di nuovo senza governo. Passa la sfiducia al premier Barnier. Ora Macron è sempre più isolato

Michel, l’uomo che "non aveva chiesto niente", il gollista che dopo i negoziati della Brexit era approdato a Matignon il 5 settembre scorso, da ieri sera è un leader fuori gioco. Ha retto il timone per 93 giorni, il periodo più breve mai registrato per un capo delin. Due mozioni di censura, presentate da un plotone d’esecuzione formato da 361 deputati (di estrema destra e di estrema sinistra, con in più una sessantina di socialisti), lo hanno abbattuto insieme con i suoi ministri. L’ampio numero dei voti di censura, 63 in più di quelli necessari, rivela la gravità della situazione. L’Assemblea nazionale francese ha fatto così cadere ilin un gestoprecedenti dal 1962, che precipita il Paese in un periodo di forti incertezze politiche e finanziarie, sei mesi dopo le elezioni anticipate.