Fondo comune per le spese militari il Financial Times | L’Unione europea al lavoro su un fondo da 500 miliardi

In vista del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca,sta pensando a unda 500di euro per progetti comuni di difesa e approvvigionamenti congiunti di armi. Lo rivela il, secondo cui Bruxelles starebbe pensando di attingere ai mercati obbligazionari per aumentare i fondi destinati alla Difesa. A convincere i leader europei ad accelerare su una politicadi Difesa sarebbe proprio la rielezione di Trump, che ha ribadito più volte di essere pronto a revocare le garanzie di protezione e sicurezza degli Stati Uniti verso gli alleati europei se questi ultimi non accettano di aumentare le proprie.Cosa prevede ilUe per la DifesaIl modello di finanziamento a cui sta lavorando il Consiglio europeo, spiega ancora il, ha già ricevuto l’ok di «un gruppo chiave di Stati membri» e sarebbe aperto anche a stati non appartenenti al, come il Regno Unito e la Norvegia.