Ilfattoquotidiano.it - Elena Cecchettin: “Il non riconoscimento dello stalking di Turetta è la conferma che alle istituzioni non importa delle donne”

“Ennesimachenonnulla”., sorella di Giulia, ha deciso di commentare tramite le sue stories su Instagram la recente sentenza che ha condannato all’ergastolo Filippo, l’assassino della sorella, escludendo tuttavia le aggravanti di crudeltà e.“Una sentenza giudiziaria non corrisponde sempre alla realtà dei fatti”, ha scritto. “Si chiama verità giudiziaria, ed è quello che viene riportato dal verdetto. E basta”. La giovane ha criticato la decisione dei giudici, sottolineando come il none della crudeltà rappresentino una grave mancanza di rispetto verso lee le vittime di violenza. ”Il non(non parlo nemmeno dell’altra aggravante, la crudeltà, perché si commenta da sola) è un’ennesimachenonnulla”.