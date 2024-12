Ilfoglio.it - Caso Amara, appello bis per Davigo. Ma la Cassazione conferma la condanna per rivelazione di segreto in concorso con il pm Storari

Ci sarà unbis per Piercamillo. L'ex componente del Csm e magistrato simbolo del pool di Mani Pulite è accusato dideld'ufficio in relazione alla vicenda dei verbali resi dall'avvocato Pierosulla ''Loggia Ungheria''. I giudici della Sesta Sezione Penale dellaieri hanno annullato con rinvio la parte della sentenza d'sullaa terzi dei verbali mentre hanno dichiarato irrevocabile la responsabilità per quanto riguarda la condotta contestata in. Il nuovo processo si svolgerà davanti a un'altra sezione della Corte d'di Brescia. A marzo i giudici della Corte d'di Brescia avevanotoa un anno e tre mesi – la pena è sospesa – come avvenuto in primo grado. Il sostituto procuratore generale dellaAntonio Balsamo aveva sollecitato ieri mattina, nel corso della requisitoria, il rigetto del ricorso della difesa di