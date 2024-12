Sport.quotidiano.net - Carrarese Calabro mette nel mirino le Aquile. Fattore campo decisivo per fermare il Palermo

Dopo quello col Pisa lo stadio dei Marmi è pronto ad ospitare un altro incontro di cartello. Sabato alle ore 15 a Carrara sarà di scena il, formazione che attualmente non figura tra le primissime della classifica ma che ha sicuramente il potenziale per arrivarci. I rosanero in estate erano tra le squadre accreditate alla promozione in serie A, in virtù di un mercato importante, e sono rimasti con questo obiettivo. Il successo di domenica sullo Spezia, unito all’ottima prestazione, ha galvanizzato la tifoseria palermitana che in poche ore ha polverizzato i biglietti a sua disposizione. Il settore ospiti, insomma, è già “sold out“ e saranno oltre 600 i sostenitori siciliani sugli spalti a sostenere la compagine di Alessio Dionisi. La prevendita è iniziata anche a Carrara ma con meno intensità dato che di giorni a disposizione ne restano ancora diversi.