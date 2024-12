Bergamonews.it - Arrestata a Orio 19enne arruolata dalla Jihad: voleva raggiungere la Turchia

al Serio.imbarcarsi su un volo per laper poi raggiunge il Medio Oriente. Una ragazza di 19 anni kenyota, H.M., è statasabato 30 novembre nell’aeroporto dial Serio dai poliziotti della Digos con l’accusa di arruolamento con finalità di terrorismo.Come riporta il Corriere della Sera l’indagine era nata lo scorso ottobre dal monitoraggio degli ambientiisti radicali online. I controlli hanno consentito di individuare un profilo social nel quale venivano pubblicati video di propaganda dal contenuto radicale in cui era ritratta una donna con indosso il niqab, identificata poi nella keniota fermata.Gli approfondimenti della Digos hanno evidenziato come la, ospite in una comunità di accoglienza e proveniente da un difficile contesto familiare, stesse maturando un percorso di radicalizzazione ideologico-religiosa sfociato, nell’ultimo periodo, nell’intenzione dilaper poi stanziarsi in zone occupate da formazioniiste.