Le ambizioni di Italiano. "Sarebbe meraviglioso arrivare in finale di Coppa. La Juve? So quanto vale...»

Benedetta serietà, applaude. "Abbiamo approcciato la partita nel modo giusto – dice il tecnico rossoblù –. La serietà con cui siamo scesi in campo è la cosa che mi è piaciuta di più. Ci tenevamo a far bene perché vogliamo continuare il percorso in questa". E se lo dice, che inItalia con la Fiorentina ha giocato unae due semifinali, c’è da fidarsi che non siano parole al vento. Bologna rullo compressore, Monza non pervenuto: la verità sta nella differenza dei valori tecnici in campo e, per l’appunto, nel differente approccio. Anche se la sera dinon ha regalato solo gioie: vedi alla voce uscita dal campo anticipata di Orsolini. "Lamentava già un piccolo fastidio a una vecchia cicatrice – rivela il tecnico –. Speriamo che possa trattarsi di questo: lui è convinto che sia così".