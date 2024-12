Il sottosegretario regionale Federica Picchi in visita all’Accademia dello Sport | Storia virtuosa e collante del territorio

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Un incontro conoscitivo con una realtà che negli anni ha saputo ritagliarsi un ruolo primario sul, ma capace anche di catalizzare le attenzioni di Regione Lombardia: l’ultimo attestato di stima che il Pirellone ha voluto riservareper la Solidarietà di Bergamo, ente benefico che ha già distribuito ai più bisognosi donazioni per oltre 3 milioni di euro, è testimoniato dallaufficiale resa lunedì 2 dicembre dalcon delega alloe ai Giovani,, giunta negli uffici di via Gleno per toccare con mano il cuore pulsante dell’attività portata avanti con passione e determinazione dal fondatore Giovanni Licini e dal suo esercito di fedeli volontari.Rimasta affascinata dallae dalla concretezza delle azioni dell’Accademiaha poi svolto un sopralluogo ai vicini campi da tennis della Cittadella, accompagnata dal consigliere Alberto Mazzoleni e dal presidente del Csi di Bergamo, Vittorio Bosio.