I 50 sono i nuovi 30 | i volti delle ultime campagne moda lo dimostrano

Le vere protagoniste delladell’invernole moover 50. Fateci caso: leAutunno/Inverno 2024-25 dei brand più amati accendono i riflettori sulla bellezza consapevole e matura. Da Naomi Campbell a Nicole Kidman, da Carine Roitfeld a Kate Moss, eccezionalmente stilista e volto di Zara. Le silver modelsIn un’industria ossessionata dalla giovinezza,sempre più numerosi i casi di moover 50 scelte dai brand come testimonial. Spessoattrici, cantanti addirittura scrittrice: dalla pioniera Joan Didion (reclutata nel 2015 da Céline) fino a Debbie Harry, volto di Gucci in una recente campagna ambientata a Londra per lanciare la Gucci Blondie.Si parla ormai da anni di Silver Age o Grey Zone della, ma l’autunno/inverno 2024 è una stagione particolarmente argentata: Naomi Campbell, 54 anni, è attualmente il volto della campagna Iconic di Timberland e della collezione di orologi Grand Tour e gioielli Double B di Boss, oltre ad aver co-progettato una capsule per questa stagione.