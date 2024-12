Inter-news.it - Baccin scova talenti in Argetina! Tutti i nomi seguiti dall’Inter ad oggi – TS

è volato in Sudamerica con un chiaro obiettivo: stringere rapporti, intensificare contatti ere nuoviper la nuova filosofia dell’Inter.MISSIONE CHIARA – La missione argentina di Dario, braccio destro di Piero Ausilio, è entrata nel vivo dopo la finale di Copa Libertadores. Un viaggio che riassume la filosofia di Oaktree, propenso a fare investimenti sudi prospettiva che possano crescere e trovare consacrazione nell’Inter anche nella speranza poi di rivenderli per dare vita a un circolo virtuoso legato al player trading. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport. Le ragioni ecoche devono però miscelarsi con le necessità di Simone Inzaghi, sono due i ruoli dove la rosa va puntellata. In secondo luogo va trovato un giocatore alla “Gudmundsson” che possa completare le caratteristiche di un attacco dove manca un calciatore in grado di potersi muovere da trequartista in un 3-4-1-2.