Rompipallone.it - Atalanta, tegola per Gasperini in vista del Milan: infortunio muscolare per il giocatore

Ultimo aggiornamento 4 Dicembre 2024 20:11 di redazioneA due giorni dall’importante sfida fra, si allunga l’infermeria della Dea: Gian Pieroperde unsono pronte a sfidarsi venerdì sera nella cornice del Gewiss Stadium, in una partita che si prospetta pronta a regalare del bel calcio. La Dea cercherà di proseguire con la scia positiva che l’ha portata ad avere saldamente in mano il secondo posto in classifica – ad un solo punto di distanza dal Napoli.I rossoneri, invece, reduci dalla vittoria di campionato contro l’Empoli e dalla goleada in Coppa Italia contro il Sassuolo, cercheranno anche loro di non interrompere il periodo di forma che la squadra di Paulo Fonseca sembra finalmente aver tovato.In casa nerazzurra, però, bussa una brutta notizia con cui il Gian Pierodeve fare i conti: un, infatti, è costretto al forfait.