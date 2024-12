Dilei.it - Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta al Grande Fratello: l’indiscrezione

Non sono bastati i sei nuovi ingressi di lunedì 2 dicembre. La produzione delvuole alzare ulteriormente il tiro e si vocifera in particolare di due nomi che stanno facendo già discutere:, già protagoniste insieme di una delle edizioni più seguite e amate dal pubblico. Si tratta di un’indiscrezione al momento, ma c’è già una data.Due grandi ritorni alÈ chiaro che ilstia facendo di tutto per tornare a splendere in un panorama televisivo che finora non lo ha affatto premiato. I soliti triangoli non funzionano più (ma lo sapevamo già dai tempi di Alex Belli), il ripescaggio dal parterre di Temptation Island non ha colpito nel segno e inserire nel cast volti anonimi che televisivamente non dicono nulla di certo non concorre al successo del reality.