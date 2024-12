Calciomercato.it - Scambio a gennaio tra Juve e Napoli: “Conte ha già risposto”

Il tecnico azzurro ha chiesto a De Laurentiis l’acquisto di un difensore nel calciomercato di. Tutti i dettagliAntonioha il dente avvelenato con l’ex Inter. E l’obiettivo non può che essere uno solo: scucirle lo Scudetto dal petto e rimetterlo sulle maglie del. In tal senso tanto potrebbe passare dal calciomercato di, da cui l’esigente salentino confida di avere almeno un nuovo difensore.: la risposta di(LaPresse) – calciomercato.itnon si fida di Juan Jesus, di fatto la prima alternativa a Rrahmani e Buongiorno. Ecco spiegata la richiesta di un difensore di spessore, pronto subito all’uso. In questi giorni è emerso, non a caso ma con un po’ di sorpresa, il nome di Danilo. Sì, proprio lui, il capitano dellantus che non fa impazzire Thiago Motta e che ha il contratto in scadenza a giugno.