Perché sono contrario all' ergastolo di Filippo Turetta | clamoroso Piero Sansonetti | Video

condannato all'in primo grado per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Carcere a vita per il responsabile di un assassinio che, poco più di un anno fa, ha sconvolto l'Italia. Anon è stata riconosciuta l'aggravante della crudeltà, nonostante le moltissime coltellate inferte a Giulia, circostanza che sta facendo discutere. Matteo Salvini ha invocato "lavoro duro" in carcere per, in modo che "non pesi interamente sui contribuenti". Insomma, unche non chiude del tutto il caso e le polemiche. Della sentenza se ne parla anche a 4 di Sera, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, la puntata è quella di oggi, martedì 3 novembre. Tra gli ospiti ecco, direttore de L'Unità, il quale è tra i pochissimi che si dice contro il carcere a vita.