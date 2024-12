Unlimitednews.it - Monica Bellucci “Marocco meta privilegiata del cinema internazionale”

MARRAKECH () (ITALPRESS) – “Ilè oggi una destinazione chiave per le grandi produzionitografiche internazionali” ha dichiaratodurante il Festivaldeldi Marrakech. L’attrice italiana, ospite per la terza volta, ha elogiato il Festival come un evento che celebra la diversità artistica e promuove talenti emergenti.– come riporta l’Agenzia Map – ha presentato il documentario Maria Callas,: un incontro, diretto da Yannis Dimolitsas, un’intima esplorazione della vita del celebre soprano. “Attraverso le lettere di Callas, ho scoperto una donna forte ma vulnerabile. Indossare i suoi abiti ha reso il ruolo ancora più intenso” ha spiegato. L’attrice ha anche sottolineato il legame speciale con il, celebrato simbolicamente con il caftano marocchino indossato nel film.