L’ex coach delle sorelle Williams parla chiaro | Jannik Sinner ha cambiato il tennis

La stagione 2024 diè stata straordinaria e questa valutazione non rappresenta di certo una notizia. È un dato acclarato che il percorso del pusterese sia stato eccezionale, condito da due titoli Slam, tre Masters1000, le ATP Finals e la Coppa Davis. Una serie di vittorie, arricchita dalla conquista del primato della classifica mondiale, che nell’unica annata sono un qualcosa che non si era mai visto.Analizzando l’altoatesino dal punto di vista tecnico, Rick Macci, stimatostatunitense e decisivo nella formazioneVenus e Serena, si è spinto oltre, valutando il modo in cuiè in grado di esprimere il proprio gioco.“hail gioco con la potenza di fuoco dei suoi colpi e con le modifiche apportate al diritto“, ha scritto su X il 69enneamericano.