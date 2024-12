Ilfattoquotidiano.it - Legambiente: “Futuro energetico, l’81% degli italiani è contrario al nucleare”

diSuldel Paese glihanno le idee chiare.è per un no secco al. Un dato in crescita del +6% rispetto a cinque mesi fa, quando i contrari alerano al 75%. A scattare questa fotografia è la nuova indagine Ipsos “Glie l’energia”, realizzata per, Nuova Ecologia eKyoto Club, e presentata a Roma in occasione della due giorni del XVII Forum QualEnergia. A pesare su questo no deciso alè la percezione dei rischi correlati al ritorno dell’atomo a ai costi nascosti. L’effetto Nimby si riflette anche tra coloro che sono aperti a valutare un ritorno a questa tecnologia: solo il 18% sarebbe disposto ad accettare la costruzione di un sito a una distanza minima di dieci chilometri dalla sua abitazione, mentre il 20% non lo vuole per nulla.