La nuova serie di Star Wars, Skeleton Crew, doveva essere originariamente un film ma qualcosa ha fatto cambiare idea a Disney

I creatori dihanno rivelato che ladieraun pitch per un. Creato da Jon Watts e Chris Ford,promette diun’avventura unica con protagonista un gruppo di bambini provenienti da un pianeta simile alla Terra, bloccati nella galassia di. I vari trailer usciti hanno alzato l’asticella dell’hype per lain uscita il 4 dicembre in Italia. E non è il primo pitch di undia trasformarsi in; lo stesso è stato per The Book of Boba Fett e Obi-Wan Kenobi. Parlando con TV Line, Watts e Ford hanno raccontato com’è andata e come si sia trasformata daTv.“L’ho proposto molto tempo fa. L’ho proposto subito dopo il primodi Spider-Man, Homecoming. Inizialmente è stato proposto alla Lucascome un, e poi ho dovuto fare duedi Spider-Man, perché il primo era andato bene.