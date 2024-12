Anteprima24.it - La ‘Festa del Grano’ di Foglianise al Museo delle Civiltà di Roma

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Due carri di grano di, che hanno percorso le vie della cittadina in occasione della Festa del Grano di quest’anno, troveranno una prestigiosa collocazione presso ildi”. Ad annunciarlo è il sindaco di, Giovanni Mastrocinque. “I carri di grano – prosegue Mastrocinque – frutto di un’antica tradizione che intreccia cultura, spiritualità e abilità artigianale, rappresentano un esempio unico al mondo di come il grano possa trasformarsi in opera d’arte. Grazie alla bravura dei nostri Maestri, ogni annocelebra San Rocco – il 16 agosto – con i carri di grano che riproducono fedelmente opere d’arte, elementi architettonici o simboli religiosi, utilizzando esclusivamente chicchi, spighe e intrecci. Le due opere selezionate daldisono: il carro dedicato alla Chiesa di Santa Maria del Giglio di Venezia, che sarà inserito nella mostra sull’accessibilità al patrimonio demoetnoantropologico, in programma dall’11 aprile 2025, e il carro intitolato “Eris in peste patronus”, un’opera evocativa che sarà integrata nelle collezioni permanenti del