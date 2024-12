Liberoquotidiano.it - “GLI EROI VESTITI DI BIANCO”, diretto da Alessandro Parrello: lo short movie

Leggi su Liberoquotidiano.it

È online il trailer dello“GLIDI”,da. Sarà presentato in occasione dell'uscita del calendario militare delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Lo, nato da una collaborazione tra Cortinametraggio e Capitanerie di Porto - Guardia Costiera è stato realizzato per il 160° anniversario delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, dove in quei 18 minuti si racconta la storia degli Uomini che indossano la divisa bianca e che hanno sempre fatto il loro dovere, senza attendere neanche un grazie. Perché marinai si nasce e poi si diventa, con l'orgoglio di essere italiani e parte di Paese per cui sono pronti a dare la vita. Il regista che è anche sceneggiatore e produttore ha messo in scena: azione, coraggio, altruismo e sacrificio, con la forza vitale di chi ama lo Stato.