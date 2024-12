Ilfattoquotidiano.it - Dai funghi per la bioedilizia alla lana come concime: il futuro del Pianeta passa per le mani dei giovani agronomi

Lorenzo Trincone, giovane agronomo attivo in provincia di Roma, coltivaper la realizzazione di materiali sostitutivi delle plastiche: il loro substrato, infatti, può essere progettatomateriale adatto per lae per packaging, ottenendo la forma voluta con uno stampo in 3D. Francesco Sciattella, anche lui agronomo, si occupa invece di agricoltura di precisione e delle misurazioni necessarie a far funzionare un trattore geolocalizzato e tecnologico per la produzione di astoni di nocciolo ed eventuale messa a dimora. Ancora: a Viterbo Matteo Santaroni, 31 anni, lavoratecnico per una holding che gestisce in Italia 6.000 ettari di terreni, in gran parte occupati di ulivi, coltivati in regime tradizionale e biologico. “Il mio ruolo,consulente è tecnico, è quello di capire quando intervenire con un determinato trattamento o decidere il momento opportuno per la raccolta”, spiega.