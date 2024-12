Crisi dell’auto Ribera gela i nemici del Green Deal | Confermato stop del 2035 a benzina e diesel

Leggi su Open.online

La Commissione europea non farà alcun passo indietro sulloai motoria partire dal. Lo ha assicurato Teresa, l’ex ministra spagnola scelta da Ursula von der Leyen come nuova commissaria europea alla Transizione ecologica. «È una cosa che nessuno sta prendendo in considerazione, né noi, né nessun altro», ha assicurato la nuova vicepresidente esecutiva della Commissione europea a margine della visita alla ArcelorMittal di Gand, in Belgio. La vera questione sul tavolo, ha precisato poi, è come «accompagnare l’industria automobilistica europea in un processo di trasformazione in corso e in una corsa industriale globale attivata da anni», mantenendo però «stabilità» e certezza sulle tempistiche.Licenziamenti e fabbriche chiuseLamotive è senz’altro uno dei dossier più scottanti sul tavolo del nuovo esecutivo comunitario.