Artigiani dati stabili e futuro incerto | I giovani evitano il nostro lavoro

Produzione e fatturato in calo dello 0,2% rispetto al trimestre precedente. E tanti timori per il. Davanti a una settantina di persone, tra cui il sindaco di Lodi Andrea Furegato, la consigliera provinciale Elena Maiocchi, l’onorevole Fabio Raimondo, la consigliera regionale Roberta Vallacchi, domenica mattina nella sede di via Lago Maggiore, si è svolta la settantanovesima assemblea annuale dell’Unionee imprese. Il presidente Nicola Marini, durante la sua relazione di apertura ("col pensiero rivolto ad Attilio Gaudenzi, ex dirigente che ci ha lasciato da due mesi" come ha detto), ha ricordato come i recentidi Unioncamere sulla manifattura lombarda segnalino un lieve calo generale. "Rispetto a un anno fa, la produzione artigianale è sostanzialmente in linea, con -0,1 % – ha ribadito –.