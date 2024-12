Dilei.it - Angelina Jolie, Brad Pitt accusato di violenza domestica: “Prove cruciali”. Cos’è successo

Leggi su Dilei.it

hanno fatto sognare, per tantissimi anni, i loro numerosi sostenitori in giro per il mondo. Ma, purtroppo, la favola si è rotta e l’attrice ha chiesto il divorzio dal marito nel 2016, dopo aver subito, secondo il suo racconto, dei gesti violenti dallo stesso. Oltre alla causa per interrompere il loro legame matrimoniale,, quindi, ha deciso di cominciare un procedimento contro l’attore, anche perai danni suoi e di alcuni dei loro figli.Di recente questa procedura penale ha avuto un nuovo sviluppo, visto che il giudice della Corte Suprema, che la sta seguendo la causa, Lia Martin ha deciso di accogliere una richiesta dei legali die di intimare adi produrre i documenti cherebbero lasubita dall’attrice nel 2016.