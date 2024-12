Lanazione.it - XXV Concorso di Teatro Amatoriale: Risultati e Motivazioni al Teatro Moderno di Tegoleto

Arezzo, 2 dicembre 2024 – La Giuria del XXVdiha deciso, all’unanimità, di assegnare il Premio per il migliore spettacolo alla Compagnia Teatrale Micromega di Verona Con la seguente motivazione: La Compagnia Teatrale Micromega costituita da nove attrici e attori ha presentato lo spettacolo: Mi piazzo in Banca e non se ne parla più Testo e Regia di Matteo Spiazzi Tecnici luci e audio F. Bertolini, S Bertoni, D. Ferrari. Costumi Caterina Duzzi Dimostrando nell’interpretazione del copione, capacità recitativa coordinata e armonica. Gli interpreti, senza scadere in atteggiamenti di superficialità nel trattare i vari movimenti narrativi, hanno recitato uno spettacolo divertente, accattivante e nello stesso tempo adatto alla riflessione su alcuni furbeschi comportamenti individuali che possono creare situazioni problematiche nell’ambito lavorativo.