Slittino: inizio non esaltante per la Nazionale italiana in Coppa del Mondo a Lillehammer

Iniziata in Norvegia, sul budello di, ladeldi2024-2025. Un’edizione che propone delle novità, con l’eliminazione delle sprint e delle team relay, per lasciare spazio al doppio e al singolo misto, simili alla staffetta di squadra, ma divise in specialità.L’Italia non è riuscita ad esaltarsi in questo primo weekend di gare. L’attesa era ovviamente per Dominik Fischnaller, ma l’azzurro non è andato oltre il sesto posto, perdendo due posizioni nella seconda run. Da sottolineare invece una buona decima piazza del giovane Leon Felderer: l’obiettivo è di continuare a migliorare ed entrare stabilmente tra i migliori dieci.L’altra super carta da giocare in casa azzurra era quella di Andrea Voetter e Marion Oberhofer, detentrici del titolo di doppio. Solo quinte le altoatesine che non sono state mai in piena lotta per il podio.