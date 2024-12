Oasport.it - Sci alpino, Coppa del Mondo Beaver Creek 2024: orari, tv, streaming. In programma discesa, superG e gigante

Siamo pronti per il via ufficiale della trasferta nordamericana delladeldi scimaschile-2025. Il Circo Bianco maschile sarà di scena a(Colorado) in vista di una settimana quanto mai intensa con 2 prove veloci e unin arrivo. Vedremo finalmente in azione gli “uomini jet” che ci regaleranno grandi emozioni.Quale sarà il? Da martedì 3 a giovedì 5 dicembre sono inle tre prove dellache si disputerà, poi, venerdì 6 dicembre alle ore 19.00 italiane. Sabato alle ore 18.30 sarà la volta del, mentre domenica 8 si chiuderà con il. Come si può vedere, quindi, vedremo l’esordio del comparto della velocità, dopo una prima fase di stagione dedicata solamente alle prove tecniche.Guarda ladeldi scisu DAZN.