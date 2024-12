Lettera43.it - Scholz annuncia nuovi aiuti militari all’Ucraina per 650 milioni di euro

La Germania forniràper un valore di 650di. Lo hato noto il cancelliere tedesco Olafche si è recato a Kyiv per una visita nonta. «Sono arrivato in treno, attraversando un Paese che si difende dalla guerra di aggressione russa da oltre 1.000 giorni», ha scritto su X. Domenica 1 dicembre anche ivertici dell’Unionepea sono andati in Ucraina e hanno confermato al presidente Zelensky il loro appoggio militare e finanziario.Die Ukraine kann sich auf uns verlassen. Wir sagen, was wir tun. Und wir tun, was wir sagen.Um das erneut deutlich zu machen, bin ich heute Nacht nach Kyjiw gereist: mit dem Zug durch ein Land, das sich seit über 1000 Tagen gegen den russischen Angriffskrieg verteidigt. pic.twitter.com/sAcTtkTPW3— Bundeskanzler Olaf(@Bundeskanzler) December 2, 2024Guerra in Ucraina al centro dei colloqui tra Germania e CinaDal canto suo, il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock ha detto che la guerra in Ucraina sarà parte dei colloqui con la sua controparte a Pechino, Wang Yi, durante la sua visita in Cina.