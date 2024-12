Ilgiorno.it - Passione neve, la Lombardia rimette gli sci: ecco come risparmiare e quanto si spende al giorno

Ci fosse anche lasarebbe tutto perfetto, ma anche così la stagione sciistica inè iniziata sotto i migliori auspici, con il ritorno sulle piste degli appassionati lombardi e di tanti stranieri che fa ben sperare. Destinata ad aumentare, per effetto dell’inflazione e dell’aumento dei costi, la spesa media giornaliera che l’anno scorso è stata di 118 euro al. L’obiettivo per gli operatori turistici è ripetere e se possibile superare il numeri della scorsa stagione: 5,4 milioni di sciatori e una media di 4,7 giorni di pernottamento in alberghi e resort del comprensorio Alpino e Prealpino, con una spesa turistica complessiva di oltre 633 milioni di euro. Di sicuro chi sceglierà la montagna dovrà prepararsi are, anche se le offerte non mancano, soprattutto in queste prime settimane di apertura ad esclusione naturalmente del prossimo weekend che cade proprio nelle festività di Sant’Ambrogio (7 dicembre) e Immacolata (8).