Pallanuoto femminile, le migliori italiane della settima giornata di A1. Giuditta Galardi sugli scudi nel successo del Rapallo

Laregular seasonSerie A1 dilascia al comandoclassifica la coppia composta da Orizzonte Catania e SIS Roma, cona -3 e Trieste subito in scia (con una gara in meno), infine Cosenza centra la quarta vittoria e consolida la quinta posizione davanti a Padova., Serie A1 2024-2025: la SIS Roma aggancia l’Orizzonte, Cosenza continua a sognareLE3ADI SERIE A1Morena Leone (Orizzonte): l’attaccante classe 2004 mette a segno un poker di peso specifico molto importante nella vittoria per 12-9 contro Trieste nel big match di. Fondamentali i due gol ad inizio terzo quarto che valgono il break decisivo per la vittoria sulle giuliane.Vittoria Santoro (Cosenza): il difensore classe 2003 proveniente dall’Orizzonte mette in mostra tutta la propria classe grazie alla tripletta nell’importantissima vittoria in casa del Bogliasco che permette alle calabresi di confermare il quinto posto e portarsi a +6 sulla zona play-out.