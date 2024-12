Thesocialpost.it - Meloni: “Diversi ma coesi: Andremo avanti fino al 2027, l’Italia ha ripreso a correre”

L’assemblea nazionale di Noi Moderati, che ha avuto luogo all’Hotel Marriott di Roma, è stata il palcoscenico ideale per i leader del centrodestra per ribadire l’unità della coalizione. In un momento di tensioni interne, che avevano visto confronti tra le forze politiche soprattutto in Senato, Giorgia, Matteo Salvini e Antonio Tajani hanno assicurato che le divergenze non minano la stabilità del governo, lanciando un messaggio dione.: “one nelle differenze”La Premier ha aperto l’assemblea con un messaggio chiaro e rassicurante: “La nostra coalizione è composta da forze politiche diverse, ognuna con la propria identità, ma ciò che ci rende forti eè la volontà di stare insieme“, ha dichiarato, sottolineando come latà di pensiero non solo sia un valore, ma rappresenti anche la forza della coalizione.