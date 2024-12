La presenza Sonia… Ballando con le stelle caso Madonia | non è ancora finita

Leggi su Caffeinamagazine.it

Non si spegne ilAngeloe oggi a La Volta Buona, il programma diretto da Caterina Balivo, il tema del maestro dicon leè tornato di nuovo centrale. Tra gli ospiti in studio c’erano Rosanna Lambertucci, Fabio Canino, Simone Di Pasquale e Luca Barbareschi. Ognuno ha avuto una visione diversa. Fabio Canino ha difeso la posizione della produzione dicendo che la decisione di allontanarlo è stata unanime. Parole dopo le quale è intervenuto Di Pasquale.>> “Incredibile, se n’è andato!”.con le, Mariotto si alza ed esce improvvisamente dallo studio. Milly sconvolta. Dopo si scopre tutto“Non lo voglio giustificare ma Angelo ha riconosciuto l’errore, si è scusato con la Rai e la produzione che ha preso la giusta decisione; però insomma anche una pacca sulla spalla a lui che si trova in una situazione poco carina”.