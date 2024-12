Iltempo.it - La Juve fermata sull'1-1 a Lecce, Rebic risponde a Cambiaso

Leggi su Iltempo.it

(ITALPRESS) – Lantus fallisce l'appuntamento con la vittoria anche al Via del Mare, contro il. Nel posticipo della quattordicesima giornata della Serie A, i ragazzi di Thiago Motta – in formazione molto rimaneggiata – pareggiano per 1-1 contro unin continua crescita. Succede tutto nella ripresa: alla rete diha risposto il neoentrato, in pieno recupero. I bianconeri rimangono così sesti in classifica e in crisi di risultati. Funziona in casala cura Giampaolo. Sin dall'avvio di partita si vede in campo unadeterminata e mai così produttiva in fase offensiva. Fioccano, infatti, le palle gol per i bianconeri, seppur la prima frazione si concluda a reti bianche. Gli ospiti non sono nemmeno fortunati e dopo mezz'ora la storia della partita racconta di due legni colpiti e di un gol annullato a Weah.