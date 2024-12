Lanazione.it - Keybox, il governo vara la stretta: il self check-in ora è illegale. Funaro: “Risposta importante”

Firenze, 3 dicembre 2024 – La sponda tanto attesa da Roma è arrivata. Anche il Viminale scende in campo per dichiarare guerra alle. Un segnale chiaro ed inequivocabile arriva dalcon la circolare datata 18 novembre - e firmata dal dipartimento di pubblica sicurezza al cui vertice vede il capo della Polizia Vittorio Pisani - che di fatto costituisce la pietra tombale alle pulsantiere per turisti contenenti le chiavi d’accesso per i conduttori che hanno affittato un alloggio senza passare dal-in fisico. “Appare con chiarezza – recita la circolare – che la gestione automatizzata del-in e dell’ingresso nella struttura, senza identificazione de visu degli ospiti, si configuri quale procedura che rischia di disattendere la ratio della previsione normativa, non potendosi escludere che, dopo l’invio dei documenti in via informatica, la struttura possa essere occupata da uno o più soggetti le cui generalità restano ignote alla questura competente, comportando un potenziale pericolo per la sicurezza della collettività”.