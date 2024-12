Ilrestodelcarlino.it - Il Valsetta riacciuffa il Mesola nel finale e resta a meno uno: è 3-3 nel big match

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si è concluso con il punteggio di 3-3 l’atteso bigdella quindicesima giornata di Promozione tra ilLagaro ed il. In vantaggio ad inizio ripresa, gli appenninici hanno subìto la veemente rimonta della capolista ferrarese (da 1-0 a 1-3), ma, nel, è arrivato un rapidissimo uno-due locale che ha fissato il punteggio sul definitivo 3-3. Grazie a questo pari, ilsi mantiene al secondo posto ad una sola lunghezza di distacco dallo stessondo nella parte sinistra della classifica, il Bentivoglio ha battuto 2-0 il fanalino di coda Junior Corticella e, grazie a questo successo, il team rossoblù ha agganciato il quinto posto che significherebbe playoff. Negli altri due derby tutti bolognesi in programma in questa giornata, il Faro Gaggio ha espugnato 2-0 il terreno di gioco del Trebbo mentre tra Msp e Atletico Castenaso è terminata 1-1.