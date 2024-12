Lapresse.it - Georgia, premier: “Proteste finanziate dall’estero. Qui mai come Maidan”

Eventiquelli di piazzain Ucraina “non si sono mai tenuti ine non si terranno mai, tutto questo è apparso quest’anno”. È quanto ha affermato il primo ministro dellaIrakli Kobakhidze in conferenza stampa commentando lein corso dopo la decisione del governo di sospendere i negoziati di adesione all’Unione europea fino alla fine del 2028. “Possiamo vedere che c’era un piano coordinato e pre-scritto”, ha aggiunto,riporta l’agenzia Interpressnews, “finanziamenti esteri sono stati coinvolti nella realizzazione di questo piano”.Cremlino paragona situazione all’UcrainaIl portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha paragonato quanto sta accadendo inagli eventi diin Ucraina. “Probabilmente il parallelo più diretto che possiamo tracciare è quello con gli eventi delin Ucraina, tutti i segni di un tentativo di attuare una ‘rivoluzione arancione‘”, ha detto Peskov ai giornalisti, commentando gli eventi in