Endless Love | le anticipazioni dal 2 al 7 dicembre

Le trame di "", la serie turca in onda su Canale 5 da lunedì 2 a sabato 7 alle ore 14.10 e in prima serata martedì 3 e giovedì 5. Puoi trovare tutti gli episodi sul sito di Mediaset Infinity.

Lunedì 2
Nihan viene arrestata e portata in cella, mentre Asu viene interrogata e riesce a guadagnarsi la fiducia di Mercan. Dopo poco, Nihan viene rilasciata, in seguito alla decisione di Asu di ritirare la denuncia. Emir costringe Anil a tornare a casa e a confessare, al momento opportuno, di aver alterato la scena del delitto di Ozan. Leyla avverte Nihan di alcune irregolarità nei bilanci dell'azienda e le consiglia di prestare maggiore attenzione. Kemal è sempre più convinto che Tarik sia coinvolto, ma pensa che lo stia facendo solo per proteggere Zeynep.