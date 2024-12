Metropolitanmagazine.it - Angelina Jolie racconta di star ricevendo ruoli migliori invecchiando

L’interpretazione didi Maria Callas in Maria sta ottenendo recensioni entusiastiche, alzando le quote dell’attrice agli Oscar 2025. E, in una recente intervista con The Sunday Times, l’attrice ha ragionato sul fatto che, con il passare degli anni, stia trovando piùinteressanti. “ho trovato un lavoro migliore“, ha dichiarato. “Non la vedo in termini diofferti, ma in termini di esperienza di vita che si fa“, ha aggiunto l’attrice, che ha vinto l’Oscar come migliore attrice non protagonista per Ragazze interrotte del 1999 ed è stata candidata come migliore attrice per Changeling del 2008., 49 anni, ha affermato che invecchiare è “più facile per gli attori che per i cantanti o i ballerini perché il corpo non cambia“, e ha aggiunto di apprezzare “l’impegno” della cantante lirica Callas nell’esibirsi nonostante la paura di invecchiare.