Lapresse.it - Milano, Rozza (Pd) contestata al corteo per Ramy al Corvetto

La consigliera regionale del Pd Carmelaè statadurante ilal quartiereperElgaml, il ragazzo di 19 anni morto il 24 novembre in un incidente stradale durante un inseguimento con i carabinieri. Presentata dagli organizzatori come “amica”, la dem è stata fischiata più volte durante il suo intervento al microfono: “Sono qui solo per dirvi che ritengo che non si possano giudicare i quartieri popolari se non si conoscono, i giovani devono avere tutte le opportunità possibili. Le istituzioni devono esservi vicine”.è stata interrotta da alcuni ragazzi che la accusavano di “fare campagna elettorale”.