Ilrestodelcarlino.it - La The Begin si ferma. I dorici tornano sulla terra

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

SAVIGLIANO 3 THE0 THEVOLLEY ANCONA: Giorgini, Larizza 1, Giombini, Pulita, Albanesi, Gasparroni, Andriola 5, Ferrini 12, Sacco 3, Santini 11, Umek 6. All. Della Lunga. MONGE GERBAUDO SAVIGLIANO: Brugiafreddo, Quaranta, Calcagno, Gallo, Carlevaris, Rainero, Galaverna 22, Rabbia, Sacripanti 20, Gatto, Orlando Boscardini 6, Turkaj 4, Dutto 2, Pistolesi 7. All. Bulleri. Arbitri: Cavicchi e Kronaj. Parziali: 25-16, 25-22, 25-22. Giornata decisamente no, quella della TheAncona che incappa in una netta sconfitta sul taraflex di Cavallermaggiore contro il Savigliano ed è costretta a tornare a casa a mani vuote dalla trasferta piemontese dopo le tre vittorie consecutive che avevano fatto esultare i dirigenti anconetani. Mai davvero in partita i ragazzi di coach Della Lunga, che si ritrovano sempre a rincorrere la Monge Gerbaudo.