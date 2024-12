Lanazione.it - La serva padrona. Intermezzo buffo di Pergolesi

EMPOLI Terzo appuntamento con la rassegna "Natale in Musica" a cura dell’associazione Il Contrappunto. L’appuntamento è per domani sera alle 21.15 presso la Sala Teatro Il Momento a Empoli con "La",in due parti di Giovanni Battista. Ad eseguirla Ferruccio Finetti nel ruolo di Uberto, Ana Seixas in quello di Serpina e Francesco Landi nei panni di Vespone, mentre Giacomo Benedetti suonerà il clavicembalo. Ad accompagnare la rappresentazione sarà l’orchestra Ferruccio Busoni diretta dal maestro concertatore Andrea Mura. "La" è stata composta per il compleanno di Elisabetta Cristina di Brunswick-Wolfenbüttel su libretto di Gennaro Antonio Federico e fu rappresentata per la prima volta al Teatro San Bartolomeo di Napoli il 5 settembre 1733, comedell’opera seria "Il prigionier superbo", dello stesso, che non raggiunse neppure lontanamente la fama de "La".