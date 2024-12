Lortica.it - La magia della luna: faro d’argento e custode del mistero

La. Argentea, magica, luminosa, mutevole, per gli antichi.una dea. Da sempre è stata per l’umanità una guida, una compagna nelle notti più buie, un simbolo di bellezza e. I popoli antichi le rendevano omaggio, appunto, come a una divinità: era la loro bussola nei deserti, il loro calendario naturale, ilche illuminava sentieri e oceani. Nella sua luce pallida e delicata, lasembrava offrire risposte silenziose a chi aveva occhi per ascoltarla e cuori capaci di percepirne il richiamo.Per gli antichi, il cielo era un regno sacro, popolato di divinità e segreti. Se il sole, imponente e vitale, rappresentava il giorno e il trionfovita, laera lanotte,trasformazione, del. I suoi cicli governavano non solo le maree ma anche i raccolti, la caccia e persino la spiritualità.