Il ceo di Stellantis Carlos Tavares si è dimesso il piano per salvare i posti di lavoro in Italia

Cambio di vertice per l’amministrazionesi è. A darne notizia è stata una nota del gruppo che, dopo un consiglio di amministrazione atteso, ha confermato una notizia non così tanto imprevista.aveva i giorni contati, perché del suo addio si era già a conoscenza, ma si credeva che sarebbe rimasto per tutto il 2025 e l’inizio del 2026. Il “cerotto”, però, è stato strappato in un colpo solo, forse per arginare la crisi in corso. Al momento, in forma temporanea, i doveri dell’ex ceo passeranno al presidente di, John Elkann. La ricerca del successore diera già in corso, ma è fondamentale che la decisione non si faccia attendere. Lo hanno ricordato i sindacati immediatamente dopo le dimissioni: “Il nuovo amministratore delegato abbia a cuore gli stabilimenti e i lavoratorini”, scrivono.