Beukema pezzo pregiato | anche l’Inter è sul calciatore ma quanta concorrenza!

Samrappresenta uno degli oggetti delesse di vari top club a livello internazionale: tra di essi vi è.LA SITUAZIONE – Samè uno dei calciatori seguiti dalin vista di un suo possibile acquisto nella prossima sessione estiva di calciomercato. In questa stagione, il giocatore del Bologna sta confermando il buon rendimento visto nello scorso anno, presentandosi come un leader della retroguardia del club rossoblù. La personalità da lui mostrata nelle varie sfide disputate con la formazione allenata da Vincenzo Italiano, così come le abilità difensive dimostrate nel corso delle ultime annate, lo rendono uno dei pezzi pregiati del mercato rossoblù in vista dell’estate.nel mirino delagguerrita!LE PRETENDENTI – Come riportato da Gianluca Di Marzio, sono varie le squadre di vertice a seguire con attenzione ilolandese.