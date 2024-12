Belgio entra in vigore la prima legge sul sex work | pensioni contratti stabili e tutele legali per chi lavora con il sesso

Leggi su Open.online

Congedi di malattia, maternità, assicurazione sanitaria, contributi per la pensione. D’ora in avanti, in, anche itori e letrici delavranno gli stessi diritti sul luogo di lavoro di qualsiasi altro dipendente. Oggi, domenica 1° dicembre, èta inunaapprovata dal parlamento lo scorso maggio e che si pone l’obiettivo di contrastare i fenomeni di abusi e sfruttamento delle e dei sexers. Nel 2022, ilha creato una sorta di zona grigia, depenalizzando il lavoro sessuale. Ora è arrivato un ulteriore passo, con laapprovata a maggio che garantisce aitori deldi lavoro regolari e tutela legale.Lasul sexLata inoggi inè unica nel suo genere in tutto il mondo e amplia lo Stato sociale a una categoriativa che da tempo si descrive come ingiustamente marginalizzata.