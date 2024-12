Metropolitanmagazine.it - A Palazzo Fendi Roma rivelate le decorazioni natalizie (e un esclusivo filtro immersivo)

Una collaborazione tra tradizione e innovazione: Meta ehanno collaborato per rendere l’esperienza deldi largo Carlo Goldoni unica. E accade in occasione dell’imminente centenario della maison tra i gruppi di punta di Lvmh. L’iconico logo è ispirato all’artigianato italiano del vetro di Murano e alletradizionali tingendosi di argento metallizzato, azzurro e rosa polveroso. Tutto perfettamente coordinato: le vetrine seguono la stessa estetica che aveva ispirato Karl Lagerfeld in uno schizzo d’archivio del 1984.Svelate lediIn questi disegni dunque Babbo Natale si trasforma in una silhouette vintage che diventa un albero. Insieme a lui anche borse Peekaboo e Baguette, insieme a confezioni gialle e a sfere di vetro in equilibrio su un’altalena.