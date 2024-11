Ilfattoquotidiano.it - Strangolò il marito violento dopo averlo sedato: Agostina Barbieri ha ottenuto la grazia parziale da Sergio Mattarella

Il presidente della Repubblicaha concesso laad, 63 anni, arrestata per aver ucciso il. La donna è rientrata a casa nelle scorse ore, a Borghetto Barbera (Alessandria), ed è stata affidata ai servizi sociali: dovrà scontare i restanti tre anni di pena facendo volontariato sul territorio.ha ucciso Luciano Giacobone, 64 anni, la sera dell’11 luglio 2021, pocola finale degli Europei vinta dall’Italia: lo ha primae poi gli ha stretto il collo con dei lacci da scarpe. E’ stata poi sempre lei ad avvertire i Carabinieri e ad aspettarli. Negli ultimi tre mesi, ha dichiarato, l’escalation di violenza subita era diventata insopportabile. In Corte d’Assise la donna era stata condannata a 4 anni e 10 mesi. I giudici della Corte d’Appello avevano rimandato gli atti alla Corte Costituzionale per valutare la richiesta della difesa di concedere le attenuanti per aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale.